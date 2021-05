Insändare: Språkkrav och språktester

Det andra problemet var hur bedömningen skulle gå till. En av projektets deltagare Sally Boyd (professor in general linguistics at the Department of philosophy, linguistics and theory of science at the University of Gothenburg) konstaterade redan då att bedömningar hade en tendens att mäta fel saker. Det innebar en risk för diskriminering och att kunskaper och kompetens hamnade utanför fokus vid t.ex. anställningsintervjuer.