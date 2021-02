Insändare: Stäng minkfarmerna för evigt

För ett par dagar sedan meddelade regeringen att all uppfödning av nya kullar av minkar i Sverige förbjuds under 2021 pga. risker för smittspridning. Om pandemiläget sedan tillåter skall minkfarmerna få föda upp nya kullar igen 2022. Vi i Miljöpartiet anser dock att beskedet inte är tillräckligt och vill istället se ett totalförbud för all framtid. Sverige ska inte stänga in miljoner minkar i burar för att producera päls. Päls som inte ens används av oss här i Sverige utan skickas på export till bland annat Kina. Och vi har våra invånare med oss! 8 av 10 människor tycker det är oetiskt att bedriva uppfödning av djur bara för pälsens skull, enligt en undersökning Demoskop gjorde 2015. Flera instanser, som Sveriges Veterinärförbund och den statliga Pälsdjursnäringsutredningen, har genom åren slagit fast att minkar på pälsfarmer inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren. Att tränga in tusentals djur på liten yta gör även att fler sjukdomar sprids, som vi nu kan se i pandemins kölvatten. Både människor och djur blir lidande. Vårt budskap är tydligt: