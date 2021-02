Insändare: Stödet går till löner - inte utdelningar

Det är tack vare skatteintäkter från företagen som staten över huvud taget kan finansiera de krisåtgärder som just nu räddar jobb i Sverige.

Stödet fungerar som en förstärkt a-kassa till de medarbetare som permitterats under coronakrisen. Utan det skulle många av dem ha hamnat i arbetslöshet. På så vis har det räddat tusentals svenska jobb. Samtidigt har det gjort att företagen kunnat behålla kompetens och därmed snabbt vara redo när efterfrågan tar fart igen.

I sammanhanget förtjänar det också att påminnas om ett förhållande som är självklart för de flesta, men som ofta förbises i debatten: Det är tack vare skatteintäkter från företagen som staten över huvud taget kan finansiera de krisåtgärder som just nu räddar jobb i Sverige. Volvo AB betalade exempelvis in drygt 10 miljarder kronor enbart i bolagsskatt under 2019. Att Volvo går med vinst är alltså bra för Sverige, det innebär att vi skattebetalare kan se fram emot skattemedel till välfärden även framgent.