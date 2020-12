Insändare: Stolt att vi förlänger förstärkning av a-kassan

Det är därför regeringen har förstärkt a-kassan under pandemin. Ersättningarna har höjts och villkoren har förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattas. Regeringen har infört en a-kassa för där fler inkluderas och med högre ersättning helt enkelt.

Vi gör tvärtom. Vi förstärker och reparerar a-kassan. Under coronpandemin har a-kassorna ökat med 240 000 medlemmar. Det gör skillnad vem som har makten under en kris. Det syns extra tydligt nu när Moderaterna, mitt under en pandemi, åter vill försämra A-kassan rejält och därmed dra undan benen på de som förlorat sitt jobb.