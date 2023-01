Insändare: Stoppa slakten av våra gråvargar!

Vi natur- och rovdjursvänner protesterar mot att svensk lagstiftning tillåter att 75 vargar skjuts till döds och revir splittras. Vargar är mycket familjekära djur och lojala mot sin familj och nu springer ensamma traumatiserade vargar omkring och letar efter sin familj. Detta djurplågeri måste stoppas. Vi kräver att all jakt på vargen måste upphöra och att förutsättningar ges av myndigheter för att en livskraftig vargstam med friska individer i Sverige ska få fortsätta växa. Att skjuta sönder familjegrupper hjälper varken tamdjursägare/bönder eller samhället. All forskning visar att problemen tenderar att öka, om familjemedlemmar i ett vargrevir skjuts och försvinner. Låt vargen leva, länsstyrelsen bör arbeta aktivt och ge förutsättningar för samexistensiella lösningar mellan människa och varg. Hjälp tamdjursägarna och informera så att fler söker bidrag för rovdjursavvisande stängsel/ boskapsvaktande hundar/tar in sina får nattetid på vintern.