Insändare: Svar om hemmasittare

Det är verkligen beklagligt att du med 45-års erfarenhet ifrån skolvärlden och efter 1 års arbete med just hemmasittare inte har förstått den bakomliggande problematiken.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inget nytt utan finns beskrivna redan 1798, och fanns således även hos klasskamrater under din uppväxt och långt innan dess! Under din skolgång såg skolan och kraven på eleverna helt annorlunda ut. Det fanns en förutsägbarhet och tydlighet i rollfördelning, klassrumssituation och övrig skolmiljö som inte existerar i dagens skola. Man fick kunskapen till sig via katedrala lektioner där det var tydligt vad man förväntades lära sig.