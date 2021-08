Insändare: Ta tillbaka jämlikheten i skolan

Elever, föräldrar, lärare och all skolpersonal har tagit ett stort ansvar under ett tufft pandemiläsår. Och även om närundervisningen är huvudregel under höstterminen så kommer pandemin att märkas i skolan. Än kan vi inte helt pusta ut, trots den framgångsrika vaccinationen. Inga stora samlingar i aulan och inga barn med lite snuva i skolan i år heller! Säkerställ god ventilation, handtvätt och avstånd.