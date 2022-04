Insändare: Tala mer om klimatorättvisan

Under den undersökta tidsperioden 1990 – 2015 gjordes vissa utsläppsminskningar, men vilka stod för den största ansträngningen? Jo, i den halva av befolkningen med lägst inkomst hade utsläppen minskat med 26 procent per person 2015 jämfört med 1990. De med allra högst inkomst hade bara dragit ner sina konsumtionsutsläpp med 3 % per person (och det från en väldigt hög nivå).