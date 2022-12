Insändare: Till minne av Svenne

Jag missade 1960-talet fantastiska popexplosion på grund av sommarlov i öststaten/u-landet Jugoslavien och aversion mot musik via förhatliga pianolektioner i andra klass.

Men jag minns när jag bodde på Nybohov i Stockholm 1965 och Hep Stars gick in på Tio i Topp med tre låtar, varav Cadillac är den mest kända, inspelad i en skolaula. Jag lyssnade inte själv på Tio i Topp men det var ett otroligt surr på gatan.

På omslaget på debut-LP:n We And Our Cadillac syns grabbarna vid en svart Cadillac 1965 fotograferad framför Hässelby Slott, nån kilometer från mitt kommande radhushem i Skälby. Benny Andersson var förövrigt från grannförorten Vällingby där han i tonåren spelade på ungdomsgården ”Tegelhögen”.