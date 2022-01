Insändare: Utmattad. Less. Uppgiven.

Just därför är det så innerligt utmattande att jag och många med mig inte ska kunna utföra våra arbetsuppgifter i lugn och ro under en tid då en pandemi härjar. Just i detta nu så sprids smittan okontrollerat på alla håll och kanter. Då borde vi lägga allt vårt fokus på att skydda dessa som vi är anställda för att ta hand om.