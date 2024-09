Insändare: Vad gör ni politiker i Karlskrona för att få stopp på industrifisket i Östersjön?

I centrala Östersjön har 77 procent av sillen försvunnit sedan 1974. Under 2021 var det 20 industritrålare som tog upp 96 procent av all fisk som landades i Sverige, skriver insändarskribenten.

Ska vi fortsätta fiska som vi gjort under slutet av 1900-talet och fortfarande gör, då tar fisken slut. I centrala Östersjön har 77 procent av sillen försvunnit sedan 1974. Under 2021 var det 20 industritrålare som tog upp 96 procent av all fisk som landades i Sverige. Resultatet har blivit att det inte finns tillräckligt med fisk längs kusten och i Östersjön. Trålarna från Bohuslän tar allt. I Norrland är de som gillar surströmmingen så förbannade att de kräver att regeringen och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) avgår. På Östersjöcentrum säger de: ”Sillfisket måste halveras för att beståndet ska kunna återhämta sig”. Varje år lägger EU och Sverige flera miljoner på att rädda den lilla tumlaren från att bli utrotad i Östersjön. Men vad hjälper detta om det inte finns någon mat – sill – till tumlarna.