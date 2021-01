Insändare: Vad vill kristdemokraterna?

Pensionären som har en inkomst på 12 000 kronor per månad innan skatt får alltså en skattesänkning med 37,5 kr per månad. Den med en inkomst på 50 000 kr per månad får en inkomstskattesänkning med 381 kr per månad. 10 gånger så mycket till den som redan har en hög inkomst jämfört med pensionären!