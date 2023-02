Insändare: Vapen är inte vägen till fred

Detsamma sade han i Davos i veckan. Det är nog något som varje vapenhandlare i världen kan skriva under på. Visst finns det konflikter i världen att leverera vapen till. Enligt SIPRIS Årsbok för år 2022 pågick väpnade konflikter i 46 stater under år 2021. Det räcker tydligen inte att världen ett år tidigare spenderade motsvarande 5 465 954 700 000 svenska kronor på vapen. I stället annonserar vår regering liksom de flesta andra regeringar under Nato-flagg en ökning av militärutgifterna, inte minst en större satsning på vapenköp.