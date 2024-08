Insändare: Var fanns miljonen, Bengt Jönsson?

Totalt levererade ett av kommunens kök 18 535 portioner som varje enskild beställare betalade med 88 kronor per måltid. Intäkterna under ett år blir då totalt 1 631 080 kronor. Från detta ska vi räkna av råvaror och beredning som enligt SKR:s kostnadssammanställning uppgår till 41 kr per portion. Sammanlagt blir då dessa kostnader 759 935 kronor. Sedan tillkommer kostnaderna för att transporterna maten till verksamheterna och dessa uppgick till cirka 2600 kronor per dag vilket blir en årlig kostnad på 600 600 kronor. När jag matar in dessa siffrorna i min kalkylator, intäkter minus kostnader, så blir slutresultatet en kommunal förlust med 270 545 kronor. Någon besparing blev det inte för Karlskrona kommun. Det blev snarare en fråga om vilken nämnd som ska finansiera en kostnad som inte fanns med en besparing som inte behövdes. Förstå mig om jag nu kalla detta för ”Matlådemysteriet”.