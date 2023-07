Insändare: Varför ser man inte vad som händer?

Frihetsteatern har sedan 2006 varit ett kulturellt andningshål för palestinierna under ockupation, ett centrum för teater inriktad främst på barn och unga, konstnärlig och social verksamhet och utbildning av skådespelare. Scenerna med palestinier, med händerna över huvudet, flyende ur byggnader förstörda av israeliska tanks, drönare och attackhelikoptrar, borde få omvärlden att reagera under insikten av vad som väntar under det nya högernationalistiska styret i Israel. Men omvärldens, framför allt Västs, blindhet inför israelisk folkfördrivning och apartheid är helt enkelt uppseendeväckande obegriplig.