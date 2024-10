Insändare: Varför slå sönder fungerande verksamheter?

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att hålla sig informerade om och erbjuda individuella åtgärder till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Aktivitetsansvaret gäller under hela året och får inte begränsas till enstaka tillfällen under året.