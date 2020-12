Insändare: Varför stämpelklocka

Det är därför viktigt för nämnden att säkerställa att våra brukare får det dom är beviljad och att all vår personal som slitit hårt under pandemin också kan förlita sig på att vi som arbetsgivare har system som ser till att dom får korrekt ersättning för allt det arbete dom utför och skulle någon av all vår personal inte vara på arbetet den tid dom har schemalagd och får lön för, är det tid som tas från dom äldre och våra brukare som då riskerar att inte få all den hjälp dom är berättigade.