Vi blev smärtsamt varse också att sjukvården och beredskapen hade enormt bristfälliga resurser under pandemin och hade haft länge.

Men vi märkte det inte förrän då. Många av oss genom att mista anhöriga. Men då hade makthavare under flera år riktat strålkastaren mot invandrare och gett oss några att skylla på.

Riktigt varse blev vi ändå inte förrän något vi tagit för självklart så länge vi kan minnas, leverans av el till våra hem och arbetsplatser, blev en lyxvara som bara bättre bemedlade kunde unna sig att nyttja fritt. Just det har nog till och med SD svårt att motivera med invandringsfrågan, dock. Istället sägs det att det är ”sossarna” som orsakat problemet. Att elmarknaden avreglerades redan år 1996 och bands ihop med hela Europeiska marknaden kanske skulle leda till att vi insåg att även det har pågått i trettio år. Precis som övriga samhällsfunktioner har sålts ut och nu gynnar endast aktieägarna.

Ödets ironi är att när elen sades vara en bristvara och elräkningen vida översteg vanligt folks månadslöner så valde ungefär hälften av medborgarna att lägga all sin tillit till de krafter som under åratal varit och är drivande i nedmonteringen av staten. Som glatt skänkt bort hela vårt lands välfärd till utländska och inhemska storföretag under mycket lång tid. Nu är det bara vattnet kvar att privatisera och förslag på detta finns redan från Moderaterna.