Ledare: Låt oss förstöra festen

Frågan nu är inte om det går att avsätta Trump i förtid – eller under så förnedrande former som möjligt – utan om det går att undvika att han i nästa presidentval kan ta revansch.

Mellan skål och vägg kanske även anständiga människor kan ge kreativa svar på den frågan, och exempelvis fundera på om det går att oskadliggöra honom genom en längre fängelsevistelse. Eller kanske ännu mer frestande, fundera över om han kanske kunde hamna på ett ställe där människor med diagnos låses in.