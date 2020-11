Modernisera arbetstryggheten

Under de senaste 30 åren har andelen visstidsanställningar ökat från tolv procent år 1990 till 27 procent år 2020. Bland anställda under 30 år har runt 40 procent en anställning på visstid. Parallellt med detta har andelen deltidsanställda ökat. Sedan 1990 har andelen fast anställda som arbetar under 35 timmar ökat från 53 till 64 procent år 2020.