Nedskjutning av trafikflygplan i Iran inte första gången

Efter det av Donald Trump beordrade mordet på den iranske generalen och diplomaten Qasem Soleimani 3 januari utlovade Iran hämnd. Den blev dock i praktiken återhållen och riktad så att inga amerikaner skadades. Iranierna ville inte ge krigsaktivisterna i USA förevändning för en massiv attack mot landet, men måste ändå markera.

Donald Trump hotade med att USA stod redo att attackera 52 iranska mål, varav flera betydande historiska kulturminnesplatser, om Iran slog till mot något amerikanskt mål. Stämningen var alltså mycket nervös när iranskt luftvärn av misstag sköt ner ett passagerarplan den 8 januari i tron att det var en missil. 176 personer omkom.

Nedskjutningen erkändes av Irans ledning efter bara tre dygn; den tid det tog att med säkerhet fastställa händelseförloppet. Irans högsta ledare beklagade djupt den tragiska olyckan och sa att Iran tog på sig det fulla ansvaret. Han lovade räfst och rättarting så att det inte skulle kunna upprepas.

Bland andra Kanadas premiärminister Justin Trudeau menar dock att USA delar ansvaret eftersom supermakten trissat upp stämningen med en mycket aggressiv politik.

Vi ser ständigt att de nationer som USA och dess eftersägare utsett till fiender blir måltavlor för systematisk illasinnad mediapropaganda. Så har Irans erkännande och beklagande misstänkliggjorts för att det dröjde. Men tre dygn är i detta sammanhang en mycket kort tid.

Låt oss erinra om att det inte är första gången ett passagerarplan skjuts ner över Iran. Den 3 juli 1988 sköt den amerikanska flottans robotkryssare USS Vincennes, när det olagligt befann sig i Hormuzsundet, ner det iranska trafikflygplanet Iran Airflight 655 i iranskt luftrum. Flygplanet var på väg från Teheran till Dubai.

Alla 290 ombord, däribland 66 barn, dog. USA gav ingen formell ursäkt till Iran. 1996, åtta år senare, i Internationella domstolen i Haag, erkände USA nedskjutningen men medgav inget juridiskt ansvar. USA:s regering betalade dock ut ex gratia-ersättning till offrens anhöriga.

Vicepresidenten 1988 var George H W Bush och han sa: ”Jag kommer aldrig att be om ursäkt för USA, oavsett hur fakta ser ut. Jag är ingen apologize-for-America kind of guy.” Befälhavaren på US Vincennes som sköt ner trafikflygplanet var William Rogers. Han erhöll senare en fin utmärkelse – Legion of Merit.

Iran och USA är tydligen som skillnaden mellan lort och pannkaka i herrefolkets ögon.

Ulf Bjerén