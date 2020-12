Osmakligt att försöka plocka poäng, Alexandersson

För det andra, det är inte lätt när man inte har hela historiken riktigt klar för sig. Socialdemokraternas dåvarande regionsstyrelseordförande införde reserven under regionstyrelsen för att lägga in statliga medel för hälso- och sjukvårdsnämnden för att på så sätt ge styrelsen möjlighet till kontroll på hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Vi har bara fortsatt det ni socialdemokrater skapat så att regionstyrelsen, som har uppsiktsplikt över nämnderna, på så sätt har inflytande över hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Medel är öronmärkta till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att föras över under året när hälso- och sjukvården visar på förbättringar. Vi hade ändå behövt effektivisera då sjukvården sedan många år dras med underskott och kostnadsläget är alldeles för högt. Covid-19 har dessutom förvärrat det ekonomiska läget avsevärt.