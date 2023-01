Peter Englunds storverk

Man får sig även till livs en skildring av hur filmen Casablanca – med Ingrid Bergman i den kvinnliga huvudrollen – undan för undan omplaneras, så att den kan anpassas till det aktuella krigsläget. Men såväl Humphrey Bogart som Claude Reins får behålla sina repliker. Det underbara slutet blir kvar – Claude Reins: ”This is the beginning of an interesting friendship!”