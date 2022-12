Under samma period skadades 171 palestinier, varav minst 44 barn. Totalt har under förra året 75 palestinier dödats under razzior i samhällen och privatbostäder. Lägger man till de som skjutits ihjäl under andra sammandrabbningar, protester mot ockupationen, husrivningar och fördrivningar överstiger antalet dödade palestinier 200 – det mest dödliga året för palestinier sedan 2006.