S behöver stå upp för sin egen politik

Foto: Henrik Montgomery/TT

En S-ledd regering var bästa lösningen 2018. M och SD förpassades till läktarplats. SD har som representant för missnöjets klagomur kunnat växa under illusionen att kunna vara ett dugligt regeringsalternativ. Lokalt inflytande demonstreras i till exempel Sölvesborg och Hörby som förvarningar om framtida scenarier när SD får ansvar.

C och L fick genom Januariöverenskommelsen (Jöken) stort inflytande som regeringens samarbetspartier. C och L har genom att driva högerpolitik flyttat M allt längre bort från makten och samtidigt lotsat S allt längre högerut. Om S inte ska sjunka ytterligare i förtroende så är det dags att stå upp för sin egen politik. S behöver stå upp för samarbete med V, vars partier har gemensamma rötter och idéer. S behöver stå upp för välfärden och för likvärdigheten, dels för att inte arbetare och missnöjda väljare ska lockas till SD, dels för att välfärdssatsningar och likvärdighet förebygger brottslighet och synliggör samband mellan framåtsyftande och repressiva insatser.

S måste sätta större press på C och L, som fått alltför stort inflytande i förhållande till sina mandat. Det gäller i synnerhet C men också L, som efter sin misslyckade skolpolitik som regel svävar under 4-procentsnivån. En havererad Jök och ett eventuellt åtföljande nyval kan föra L ut ur riksdagen.

"Utjämnade klyftor är inga tönterier" står att läsa på BLTs ledarsida 21 februari, som samtidigt uttrycker lögnen att "Alliansen genomförde 2006 - 2014 skattesänkningar som kraftigt förbättrade ekonomin för de med allra lägst inkomster, vilket gav dem dubbelt så höga inkomstökningar som någon annan grupp".

Några bevis för detta anförs naturligtvis inte. Lögnen har flera byggstenar. En av dem är att vilseleda genom att räkna i procent i stället för i reala löneökningar. Det finns inte ett spår av utjämnande effekter om man granskar beräkningsproceduren. Däremot är den ett lysande exempel på, hur borgerlig fördelningspolitik fungerar och vilseför. Växande klyftor, utanförskap och stigande brottsbenägenhet följer av Liberalernas skattepolitik.

Inge Johansson

Kallinge