Säkra kompetensförsörjningen nu

Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden och ställer helt nya krav på möjligheterna till omställning.

Nästa regering måste bryta handlingsförlamningen och genomföra omfattande reformer för att stärka arbetstagarna och svensk konkurrenskraft.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi organiserar 650 000 tjänstemän i privat sektor, varav många befinner i sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och verkar på en global arena. För oss är det centralt att förstå hur omvärlden påverkar företagens villkor och vad som ligger i korten framöver.

För att svensk ekonomi ska kunna utvecklas väl, är det angeläget att ta itu med de problem som hämmar den ekonomiska utvecklingen och ökar riskerna vid en konjunkturnedgång. Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för stabilitet och tillväxt. Via ansvarstagande parter har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige till ledande kunskapsnation. Unionen kommer att ta vårt ansvar för att möta utvecklingen, men det krävs också att politikerna tar sitt.

Unionen har identifierat ett antal åtgärder som nästa regering bör vidta omgående.

• Underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland inrikes födda har i praktiken nått botten samtidigt som utrikes födda har stora svårigheter.

Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben är ett exempel och som kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor.

• Säkra kompetensförsörjningen. Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning, som den inte kan få från sin arbetsgivare.

Men hindren är många. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor/universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov. Högskolan behöver också få resurser för att utföra validering av yrkeskompetens och studiemedelssystemet måste reformeras.

• Underlätta omställningen. Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad, där kompetens inte spelar någon roll. Det är en myt. Via kollektivavtal har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid neddragningar. Det bygger dock på att turordningsreglerna finns där som grund till förhandling.

Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad och riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Nästa regering bör istället tillsammans med parterna sätta sig ner och diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka för att rusta arbetskraften inför framtiden.

Det är i goda tider som vi bör planera för de sämre och mycket talar för att det inte blir bättre än så här. Och det vilar på nästa regering att stärka Sverige för morgondagens arbetsmarknad.

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef