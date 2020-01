Ser vi ett nytt politiskt landskap växa fram?

Foto: Henrik Montgomery/TT

När vi summerar svensk politik 2019 är det mycket som talar för att den traditionella blockpolitiken har brutits och att ett nytt politiskt landskap håller på att formeras. SD:s framgångar har lett till att M och KD steg för steg närmar sig SD med siktet inställt på att de tre partierna ska bli ett regeringsalternativ inför valet 2022.

S har opinionsmässigt varit förloraren efter januariöverenskommelsen (”jöken”). Att väljarflykten främst har gått till SD komplicerar strategivalet och underlättas inte av att även ett tapp till V har skett. En stark opinion inom partiet S trycker nu på för att partiet ska prioritera välfärdsfrågorna. För många kärnväljare inom S har samarbetspartierna L och C fått prägla jöken alltför mycket. Turbulensen inom partiet är nu så påtaglig att ett partiledarskifte inte kan uteslutas under detta eller nästa år. Vem det i så fall blir och vad det skulle innebära för strategivalet är svårbedömt.

För mittenpartierna (C och L) är vägvalet heller inte lätt. Jag ser det som osannolikt att C ens skulle överväga att ingå i ett block där SD har ett reellt inflytande. Svårare är det att sia om L:s strategi. Partiledaren Nyamko Sabuni var avogt inställd till jöken men har lovat att fullfölja den. I en artikel i SvD nyligen har hon till och med hyllat den. Men eftersom varken C eller L sitter i regeringen – dumt nog – kan det mycket väl komma upp frågor som kan äventyra samarbetet. Tendenser finns redan. Såväl V som högerpartierna gör allt för att sätta käppar i hjulet för regering och samarbetspartier. Det lär komma fler misstroendeförklaringar mot ministrar när läge uppstår.

Om det under resterande mandatperiod bildas ett mer handfast socialkonservativt block med M, KD och SD bör mittenpartierna markera självständighet och ställa sig vid sidan av höger- och vänsterblocken. Väljer L att ingå i ett högerblock är utrymmet för inflytande högst begränsat. Speciellt som SD ser liberalismen som en huvudfiende. Alternativet att återupprätta alliansen förutsätter att M och KD tar avstånd från allt organiserat samarbete med SD. Inget tyder idag på att så blir fallet.

Sveriges två liberala partier bör därför sätta ideologin främst och agera som motpol till såväl vänster- som högerkrafter. Det förefaller inte troligt att något block får egen majoritet i nästa val. C och L får då en unik möjlighet att som vågmästare skapa utrymme för socialliberala idéer. Precis som man lyckades med i januariöverenskommelsen. Det kan till och med bli möjligt att bilda en liberal minoritetsregering om ingen partikonstellation uppnår 175 mandat i nästa val. Det skulle vara det bästa för Sverige i ett sådant parlamentariskt läge.

Ronny Karlsson

Trummenäs