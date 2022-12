Till den politiska måttfullhetens försvar

Men, säger Cwejman, detta får inte förväxlas med feghet. Det är just förmågan – så tolkar jag Cwejman – att besinna sig som utmärker kloka, måttfulla och modiga politiska aktörer.

Men var och en som deltagit i politiska slagväxlingar vet hur lätt det är att ryckas med, att i stridens hetta tappa någon av de dygder som utmärker den kloka politikern. Man frestas gå till överdrift, eller till och med att börja ösa invektiv över motståndarsidans bristande förmåga att hålla sig till det ämne som just debatteras.

Man bör alltså inte tiga still utan delta i den politiska slagväxlingen. Den som tiger still bidrar inte till diskussionen. För tänk om just ditt argument bidrar till en lösning av ett knivigt politiskt problem!