Var dags tokigheter

Liberalismen och kapitalismen har under några årtionden vandrat fram hand i hand i vårt land. All verksamhet måste växa. Nyliberalismen skapar administrationer. Kapitalismen står för utveckling av nya produktionsmetoder och uppfinningar. Investeringar i nya maskiner ger ökad tillverkning och kravet på nya marknader blir följden. I det kapitalistiska liberala samhället går utvecklingen allt snabbare. Allt större marknader behövs.

Första tokigheten

Världens befolkning ökar kraftigt. Allt oftare sägs att befolkningstillväxten kommer att minska när vi får det bättre. Hyllmetrar har skrivits om detta. Ingen minskning av befolkningstillväxten har ännu setts i verkligheten. Så länge som kapitalism och liberalism tillsammans få styra vår utveckling kommer det inte att bli någon förändring före katastrofen. Samhällssystemen i princip i hela världen kräver tillväxt enligt ovan i allt snabbare takt. Förnuftet och kunskapen är för närvarande avsevärt svagare än de aktuella ekonomiska drivkrafterna.

Andra tokigheten

Den liberala kapitalismen tillämpas på apoteken. Vi får nu flera apotek som konkurrerar med varandra, med administration och ledning som växer. Fler konsumenter, det vill säga sjuka, behövs. Apoteken säljer naturmedel, smink och droger. ”Hur svårt ska det vara att förstå att målet för apoteken får inte vara att vi ska ha alltfler sjuka.”

Tredje tokigheten

Sjukvården genomgår liknande effektivisering till den som sker i tillverkningsindustrin. För att klara den framtida ökningen kommer fler administratörer att behövas. Organisationen byggs upp. Administratörerna blir fler än läkare och sjukvårdspersonal. Där är vi nu. Verksamheten måste bli effektivare på färre anställda. Avdelningar stängs och vårdköer växer. Trots detta möts vi nästan alltid fortfarande av en utomordentligt väl fungerande sjukvård i Blekinge, så länge nu personalen orkar. Tillfrisknande går inte alltid att effektivisera.

Det skapas möjlighet att gå förbi köerna genom att köpa sjukvårdsförsäkringar. För att kunna genomföra detta överförs sjukhus till att bli privat drivna. Men, lägg märke till, fortfarande offentligt finansierade (skattebetalarna betalar kostnader för vården och även för utdelning till aktieägarna). Vårdköerna för de som inte köper försäkringar ökar följaktligen ännu mer.

Och många fler tokigheter

Regionerna har inte råd att betala högre löner till sjukvårdspersonal. Alltså för lite personal i verksamheten. Lösningen är absurd. För mångdubbelt högra kostnader hyr regionerna in personal från privata bemanningsföretag. Den personalen får högre löner, men även företagen ska ersättning och utdelning till sina ägare.

Schema i hemtjänsten: Jobbar sex dagar per vecka 06.30 – 09.00 och 16.00 – 20.00, vilket ger 39 timmar per vecka. Absurt. Sex dagar och kvällar per vecka året runt.

Det finns alternativ. Vi effektiviserar, där vi kan, för att kunna förkorta vår tid för lönearbete. Vi blir inte kriminella för att vi arbetar mindre.

Åke Stridh