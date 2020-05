Varför fick barn komma till äldreboende?

Till ansvariga för vård- och omsorgsboendet Olsgården i Ronneby. I fredagens Sydöstran möts jag av ett reportage som chockar mig. Olsgården tar emot besök av förskolebarn. Initiativet är mycket, mycket fint. Men – bilderna visar att detta sker inomhus.

Stränga besöksförbud råder. Vi vet alla att barnbarn inte ska besöka sin mormor och morfar inomhus. De flesta av oss vet att man som anhörig inte får träffa sin mamma och pappa inne på vårdboenden. Man får inte ens träffa dem utomhus (förutom på vissa boenden bakom plexiglas). Reglerna är mycket hårda. Ett enda undantag kan få ödesdigra konsekvenser. På dörrar deklareras reglerna mycket tydligt. Restriktionerna och reglerna går inte att undgå.

Trots detta, just i ett läge när covid börjar ta fart i Blekinge, väljer Olsgården att ta emot en grupp barn och förmodligen även deras lärare.

Detta är chockerande. Även om ni chefer tillät detta, om ni ens var medvetna om att detta skedde, borde någon i personalen reagera och sätta stopp. Någon av alla som arbetar på Olsgården borde sagt nej. Någon borde tagit initiativet att klä vårdtagarna, ta med dem ut och träffa barnen utomhus istället. Men det gjordes inte.

Om smittan nu kommer in på Olsgården kommer åtminstone jag att tänka att det finns en risk att det var under detta besök smittan tog sig in. Hur skulle reaktionen bli och hur skulle ni ansvariga hantera den vetskapen och den situationen? Hur tänkte ni?

När jag kontaktar Ronneby kommun via mejl får jag ett snabbt svar. På köpet får jag en mejltråd där flera i kommunens personal är inblandade. Svaret ser ut att komma direkt från ansvariga chefer men när man tittar närmare på det ser man att det har skrivits av kommunens kommunikationsstrateg. Det har tydligen blivit en lite större fråga på kommunen och något som jag med denna insändare vill informera allmänheten om. Kommunikationsstategen skriver att det var tänkt att det skulle vara fönster mellan vårdtagare och barn. Vad var det som ändrade den tanken? Den tanken har ingen betydelse i sammanhanget eftersom det inte blev så.

Olsgården bröt mot rådande regler och detta kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det är det värsta. Det näst värsta är att ansvarig personal väljer att göra detta i rådande läge. De ska alltid sätta vårdtagarnas bästa i centrum. Det gjorde de absolut inte nu.

Rebecka

Anhörig