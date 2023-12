Molly Sandén kommer till festivalspelning i Blekinge

Under fredagen kom första namnet som kommer till Karlshamn i sommar - Molly Sandén.

I år kommer man att satsa hårt på att utveckla grönområdet för att få till atmosfären under dagtid, skriver man vidare.

– Det är fantastiskt med Molly och vi är jätteglada för den bokningen, hon tillför jättemycket för festivalen. Men, det är inte allt, vi har bokat den coolaste line-up vi haft under alla dessa år så håll ögonen öppna. Det kommer mera, säger Ola Söderdahl, vd för One Wknd Only Productions.