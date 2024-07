One WKND Only avslutas med solsken och segertåg

Sista kvällen på One WKND Only i Karlshamn stod det välkända namn på schemat. Daniel Adams-Ray lämnade publiken i tårar och därefter kom Maskinen återförenade upp på scenen och torkade bort dem igen med sitt segertåg i släp. ”Det kommer bli fett”, spånade Vilda Wellberg under början av kvällen.