Ingen premiärtur för Aspö 3 under måndagskvällen: ”Hopplöst”

Under helgen fick Aspö 3 ett nytt haveri och färjan fick läggas in för reparation. Enligt Gustav Karlsson, distriktschef på Trafikverket, skulle färjan kunna gå redan under måndagskvällen, men så blev inte fallet.