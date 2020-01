Nytt näringslivsråd ska eliminera flaskhalsar

Foto: Maths Olsson

Hoppas få näringslivets reaktioner på hur träffsäkra politiska beslut har varit.

Karlskrona kommun startar nu ett näringslivsråd där representanter från politiken och kommunens tjänstemän ska möta näringslivet för diskussioner och strategisk utveckling.

Förutom kommunstyrelsens arbetsutskott och inbjudna representanter från näringslivet kommer kommundirektören Carl-Martin Lanér och näringslivschefen Pia Holgersson att vara adjungerade i rådet, skriver kommunen på sin hemsida.

– Målet med vårt nya näringslivsråd är att dra lärdom av vår dialog med näringslivet i Karlskrona. Karlskronas företag har efterfrågat en snabb och enkel väg in till kommunen. Det nya näringslivsrådet kommer att underlätta både en snabb väg in men också skapa flexibilitet att bjuda in olika typer av företag för olika typer av diskussioner, säger Sandra Bizzozero (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med rådet hoppas kommunen även kunna eliminera upplevda flaskhalsar och hinder för företag, öka förståelsen för näringslivets villkor bland politiker och tjänstemän samt att få näringslivets reaktioner på hur träffsäkra olika politiska beslut har varit.