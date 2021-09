Polisen fick under tisdagseftermiddagen in en anmälan om en försvunnen person. Kvinnan, som är i 50-årsåldern, lämnade sitt hem på Möcklö i Ramdala vid 9-tiden under tisdagsförmiddagen. Vid försvinnandet var hon klädd i svart jacka med röda inslag, jeans och vita skor. Kvinnan ska ha burit ett diadem på huvudet.