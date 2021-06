Vapen avlossat mot barservering med gäster – skotthål i vägg och fönster

Minst sex polispatruller befann sig på plats vid Teaterbaren och i Tivoliparken under sena lördagskvällen.

Skott ska ha avlossats på baksidan av teatern, in mot restaurangen. Kulhål har hittats i fasad och i fönster. ”Han kom in här. Jag fattade ingenting. Jag trodde det var konfetti som flög runt”, säger en källa till Kristianstadsbladet. Han blev vittne till hur smulor från fasaden for i luften – precis bakom festande gäster på uteserveringen.