Aerosmith lägger av – avskedsturné i höst

Rockbandet Aerosmith bildades 1970, men fick paradoxalt nog sitt stora genombrott 1986 i och med samarbetet med hiphopgruppen Run DMC i en ny version av gruppens 70-talshit "Walk this way".

Därefter pumpade Aerosmith ut storsäljande album och hitsinglar som "Livin' on the edge" och "Love in an elevator'". Det senaste albumet från gruppen kom 2012 och på senare år har Aerosmith spelat i Las Vegas istället för att turnera.