AI-skapad Drake och Weeknd-låt viral

En låt där skaparen använt artificiell intelligens (AI) för att klona artisterna Drake och The Weeknds röster har blivit viral på sociala medier, rapporterar BBC .

I låten, med titeln "Heart On My Sleeve", turas de två stjärnornas AI-skapade röster om att sjunga om popstjärnan och skådespelaren Selena Gomez, som tidigare dejtat The Weeknd.