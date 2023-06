Alexander Karim får roll i "Gladiator 2"

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

85-årige britten Ridley Scott regisserar "Gladiator"-uppföljaren. Arkivbild. Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Han är på Malta för att spela in scener i det romerska filmeposet just nu. Än så länge är han väldigt begränsad i vad han får avslöja, förutom att det rör sig om en stor biroll som känns rolig att spela.

"Ingen demonregissör"

– Han är som alla jag mött som är på den yttersta toppen. Det finns liksom ingen prestige. De vet bara precis hur de vill ha det och hur de ska göra. Han är verkligen en mästare, men han är helt öppen för idéer, tankar och förslag om rollen. Han inte en demonregissör som kommer in och pekar med hela handen. Han är också nyfiken och ställer många frågor, säger Karim.

"Gick det väldigt fort"

Alexander Karim, som även är aktuell i tyska storsatsningen "The swarm", fick rollen efter en process som pågick i flera månader bakom kulisserna, berättar han.

– Mina agenter jobbade verkligen aktivt för att jag skulle få komma in i rummet och prova för rollen. Plötsligt en dag så fick jag ett samtal och då gick det väldigt fort. Då var det en provfilmning som gick vidare till Ridley som godkände och sedan fick jag rollen.

Fakta: Alexander Karim

Ålder: 47 år.

Skådespelare och författare.

Bor: På Kungsholmen i Stockholm.

Familj: Fru och tre barn.

Bakgrund: Helsingborgs och Malmös stadsteatrar, "Johan Falk"-filmerna, amerikanska "Zero dark thirty" och "Dying of the light" samt SVT:s "Äkta människor", bland mycket annat.

Aktuell med: Tyska jättesatsningen "The swarm" på Viaplay och med en roll i Ridley Scotts kommande "Gladiator"-uppföljare, med bland andra Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen och Paul Mescal.