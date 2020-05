Bill Clinton skriver ny spänningsroman

Foto: Scott Roth/AP/TT

Den amerikanske expresidenten Bill Clinton verkar ha fått blodad tand av författarskapet efter att ha fått boken "Presidenten är försvunnen" publicerad 2018.

Clinton meddelar nämligen att han och parhästen, tillika deckarkungen, James Patterson (som var medförfattare till det första alstret) har skrivit den nya boken "The president's daughter" tillsammans.

Boken är ingen uppföljare till "Presidenten är försvunnen", som handlar om en fiktiv sittande president som tvingas gå under jorden för att röja en förrädare i sin regering. The Guardian beskriver"The president's daughter" som en ny berättelse om en fiktiv före detta amerikansk president vars dotter, just det, försvinner.

Enligt förlaget Century bygger boken på kunskap som "enbart en president kan besitta".

I ett pressmeddelande säger James Patterson att samarbetet med Clinton har varit en höjdpunkt i karriären. Huruvida det beror på att den första boken sålde i 3,2 miljoner exemplar världen över framgår inte.