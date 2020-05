Bono firar 60 med spellista och tackbrev

Foto: Aaron Favila/AP/TT

"Kära Billie. Jag kliver in i din sång och den är en svart skönhet, smärtsamt häpnadsväckande sårbar och skrämmande. Ditt fan, Bono."

Orden är skrivna av Paul "Bono" Hewson, sångare i bandet U2 och nybliven 60-åring, och tillägnas den 41 år yngre artistkollegan Billie Eilish (och hennes producentbror Finneas O'Connell).

Att Bono dammat av brevpappret och frimärkeshäftet beror på att han tänker uppmärksamma sin födelsedag med att välja ut 60 låtar som, enligt honom själv, räddat hans liv.

På U2:s hemsida finns breven publicerade. Hittills har Bono hunnit formulera sina tankar kring Eilishs "Everything I wanted", David Bowies "Life on Mars", Massive Attacks "Safe from harm", Daft Punks och Pharrell Williams "Get lucky", Kraftwerks "Neon lights" samt "Miserere" som han själv spelade in tillsammans med Luciano Pavarotti och Zucchero.