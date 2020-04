Coronaviruset ger nöjesparker ekonomisk oro

Foto: Adam Ihse / TT

Foto: Adam Ihse / TT

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Liseberg har skjutit upp sin årspremiär på obestämd tid. Läget är liknande för Gröna Lund och Skara sommarland. Andra utflyktsmål, som Kolmården, har begränsad verksamhet för att undvika smittspridning av coronaviruset.

Överallt finns en oro för parkernas ekonomi.

Nya beslut om Lisebergs säsongsstart kommer att fattas vecka för vecka. När man så småningom öppnar blir det för ett reducerat antal besökare. Högst cirka 5 000 personer per dag kommer att kunna besöka nöjesparken.

Gröna Lund, som egentligen skulle ha slagit upp portarna i helgen, hoppas få öppna i juni.

– Det blir en kraftigt reducerad öppning, med betydligt färre besökare än normalt, säger Christer Fogelmarck, vd för Parks and Resorts som äger nöjesfältet.

I dagsläget har nöjesparker inte myndigheternas tillstånd att hålla öppet, med tanke på risken för smittspridning.

När det till slut blir möjligt att slå upp portarna, får besökarna räkna med förändringar och restriktioner för att uppfylla Folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer.

– Det måste vara socialt accepterat att vi öppnar. Våra gäster ska tycka att det känns rätt, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg.

– Det blir en ganska annorlunda Lisebergsupplevelse.

Måste förboka

Alla besök på Liseberg måste förbokas, utom för personer med säsongskort som blir en sorts egen kategori.

Åkpass skickas ut med post, för att undvika köer vid entréerna. Andersen tror att alla attraktioner kommer att hållas öppna i någon form. Men köandet där sker med virtuella hjälpmedel, och det kan bli obligatoriskt att använda handsprit om man vill åka i en attraktion. Gröna Lund har liknande planer.

Redan 100 miljoner

Det tidigare beslutet att uppskjuta öppningen från 25 april till 16 maj beräknas kosta ungefär 100 miljoner kronor för Liseberg, som ägs av Göteborgs stad.

– Det kommer att bli ett tufft år ekonomiskt, säger Andersen.

Parken har cirka 450 fast anställda och cirka 2 000 säsongsarbetare. Mer än hälften av den fasta personalen är korttidspermitterad.

– De säsongsanställda får inga kontrakt förrän vi har en öppningsdag.

Olika parker

För andra typer av parker gäller andra regler. Ett par exempel:

Kolmården har själva djurparken öppen, men där hålls inga aktiviteter för besökare inomhus. Dessutom gäller ett antal andra begränsningar för att undvika smittspridning, exempelvis att man bara har 50 personer samtidigt på berg-och-dalbanans område.

Westernparken High Chaparral i småländska Gnosjö räknas som temapark och hoppas öppna som planerat 21 maj – men utan de delar som jämställs med tivoli.

– Personal som "friställs" på vissa ställen kan hjälpa till som värdar i andra delar av parken, säger Mattias Bergendahl, vd på High Chaparral.

"Tror att vi klarar"

Överallt finns en oro för ekonomin. Familjeägda Parks and Resorts, där Kolmården, Gröna Lund, Furuvik och Skara sommarland ingår, får in 70 procent av omsättningen under tiden april till juli.

– Det blir svårt för oss att ta igen de här dagarna, som finansierar underhåll, djurverksamhet och projekt hela året, säger Christer Fogelmarck.

Koncernen har drygt 400 fast anställda, och hade planerat att anställa 3 350 säsongsarbetare.

– Vi är i grunden en koncern som har haft en sund utveckling i flera år. Vi tror att vi kommer att klara det här. Frågan är bara hur sargade vi kommer att vara när vi kommer ut på andra sidan, säger Fogelmarck.