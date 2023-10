Drake ställer upp på Grammy-galan igen

Duon ställer upp med albumet "Her loss for consideration" samt de två singlarna “Rich flex” och “Spin bout U”, skriver Pitchfork.

Drake har tidigare vunnit fem Grammy-priser, men har under senare år kritiserat nomineringsprocessen och vägrat att vara med. 2021 var han nominerad i två kategorier men drog då tillbaka sin musik från tävlingen.

Drake släppte nyligen sitt åttonde egna album "For all the dogs".