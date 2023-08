Euforiskt The Hives är tillbaka

Niklas Almqvist (Nicholaus Arson), Mikael Karlsson (Vigilante Carlstroem), frontmannen Pelle Almqvist (Howlin' Pelle), Christian Grahn (Chris Dangerous) och Johan Gustafsson (The Johan and Only).

Niklas Almqvist (Nicholaus Arson), Mikael Karlsson (Vigilante Carlstroem), frontmannen Pelle Almqvist (Howlin' Pelle), Christian Grahn (Chris Dangerous) och Johan Gustafsson (The Johan and Only). Foto: Mickan Palmqvist/TT

"Howlin" Pelle Almqvist är besviken på sig själv. Jättebesviken. Anledningen är att The Hives nya album "The death of Randy Fitzsimmons" har dröjt så länge.

In i kroppen

Nu är albumet i alla fall här, och Almqvist tror att fansen kommer att känna igen The Hives energiska rock. Bandet ville inte leverera ett "vuxnare" sound bara för att elva år har gått, och absolut inte något sentimentalt och eftertänksamt. Eftertanke fick vi nog av under pandemin, menar Almqvist och tillägger att rock inte ska handla om att växa upp:

Nya fans

The Hives, som sedan genombrottet har varit ett av Sveriges flitigast turnerande rockband, ger sig i höst ut på en mastodontturné i Europa, USA och Sydamerika. För även om The Hives har varit framgångsrika på hemmaplan i över 20 år är det utomlands den mest hängivna publiken finns.

Men trots det har bandet hängivna fans i Sverige, och fler tillkommer hela tiden. För Pelle Almqvist är det en kick att nya unga fans upptäcker The Hives, något som har märkts inte minst under vårens turné med de brittiska indierockarna Arctic Monkeys:

Fakta: The Hives

Bildades i Fagersta 1993. Består av Pelle Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson Åström, Johan Gustavsson och Christian Grahn. Tidigare var även Mattias Bernvall med i bandet.

Skivdebuterade 1994 med ep:n "Sounds like sushi". 1997 kom debutalbumet "Barely legal". 2000 slog bandet igenom internationellt med albumet "Veni vidi vici" som bland annat innehöll hitsinglarna "Hate to say I told you so" och "Main offender". Senaste skivan "Lex Hives" kom 2012.

Har varit förband till bland andra Rolling Stones, Maroon 5 och Arctic Monkeys. Har medverkat i en lång rad internationella pratshower, som "Late night with David Letterman", "Late night with Conan O'Brien", "Jimmy Kimmel live", " The Jonathan Rossshow" och "Later with Jools Holland".

Aktuella med nya skivan "The death of Randy Fitzsimmons", världsturné och just nu även en miniturné tillsammans med The Sounds och Mando Diao.