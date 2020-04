Filmfestivaler strömmar fritt under tio dagar

Foto: Karsten Thielker

Mer än 20 filmfestivaler gör gemensam sak och strömmar utvalda filmer gratis via Youtube under en tio dagar lång digital festival. "We are one: A global film festival" är ett initiativ av bland andra filmfestivalerna i Cannes, Berlin, Venedig och Toronto samt Sundance- och Tribecafestivalerna.

Efter att filmfestivalen i Cannes ställts in är det osäkert om festivalerna i Venedig och Toronto i september kommer att bli av. Arrangörerna för Cannesfestivalen säger i ett uttalande att de är hedrade över att kunna bidra.

"Programmet kommer att fokusera på speciella filmer och talanger. Publiken får uppleva både nyanserad berättarteknik från hela världen och det särpräglade uttrycket som kommer med varje enskild festival", säger de i ett uttalande.

Man kommer att visa dokumentärer och filmer, men vilka det blir eller hur många är ännu inte officiellt. Festivalen kommer att äga rum på Youtube med start den 29 maj. Även om filmerna kommer att vara tillgängliga gratis så ombeds tittarna att donera pengar till Världshälsoorganisationen.