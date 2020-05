Gorillaz hyllar Tony Allen med ny låt

Foto: Mark Allan/AP/TT

Foto: Sylvain Cherkaoui/AP/TT

Damon Albarns musikaliska projekt Gorillaz har släppt en ny låt med titeln "How far" som en hyllning till den nyligen bortgångne trumpionjären Tony Allen.

Låten, som gästas både av Allen och den brittiske grimeartisten Skepta, spelades in i London strax innan allting stängde ned på grund av coronapandemin, skriver Pitchfork.

"Den delas omedelbart som hyllning till en stor man, Tony Allen", heter det i ett pressmeddelande.

Tony Allens och Damon Albarns samarbete sträcker sig långt bakåt i tiden. De spelade bland annat tillsammans i gruppen The Good, the Bad and the Queen, och den forne Blur-sångaren gästade Allens album "The source" 2017.

Tony Allen gick bort på fredagen vid 79 års ålder.