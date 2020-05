Guadagnino regisserar nya "Scarface"

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Gangstereposet "Scarface" ska göras ny tappning med "Call me by your name"-regissören Luca Guadagnino vid rodret.

Berättelsen om en fattig invandrare som klättrar på den undre världens stege för att till slut bli gangsterkung har filmatiserats flera gånger, mest känd i Brian De Palmas version från 1983 med Al Pacino i huvudrollen som den kubanske migranten Tony Montana.

I Guadagninos händer förflyttar sig handlingen från Miami till Los Angeles.

För manus, åtminstone den senaste versionen, står bröderna Joel och Ethan Coen, skriver Variety.