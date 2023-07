Gyllene turnéstart på hemmaplan

Mats "MP" Persson och Per Gessle i Gyllene Tider på premiärkonserten för sommarturnén.

Mats "MP" Persson och Per Gessle i Gyllene Tider på premiärkonserten för sommarturnén. Foto: Hanna Brunlöf Windell/TT

Efter ett inledande farfisaorgelsolo intog Gyllene Tiders medlemmar scenen, där de möttes av en jublande publik. Det är verkligen inte första gången de spelar på hemmaplan, men ändå blev Per Gessle uppenbart tagen av Halmstadpublikens kärlek. Han skrattade till och hälsade sedan välkommen till bandets "åttonde sommarturné och femte comebackturné".

Lugnar publiken

Efter "Hux Flux"-öppningsspåret lugnar Per Gessle direkt de i publiken som eventuellt har oroat sig för att det ska bli för många spår från nya albumet och förklarar att de ska "öppna den stora jukeboxen och spela en massa låtar ni säkert känner igen".

Och det gör de verkligen. De börjar med "Juni, juli, augusti" som glider in i en rockig "Det hjärta som brinner". I publiken lyfts redan armarna mot sommarhimlen (som är oklanderligt blå, Gyllene Tider har även vädret med sig under denna turnépremiär). I de äldre publikfavoriterna "Flickorna på TV2" och "Flickan i en Cole Porter-sång" överlåter Per Gessle hela refrängen till publiken. I lugnare "Chrissie hur mår du?" blir det andäktigt tyst på Brottet, men sen sätter handklappningarna igång i "(Hon vill ha) Puls".