Hammarsten om strejken: Filmarbetare förblöder

Gustaf Hammarsten har gjort roller i USA i bland annat Sacha Baron Cohens film "Brüno", M Night Shyamalans "Old" och den amerikanska versionen av "The girl with the dragon tattoo". Hans senaste roll i en amerikansk produktion är i tv-serien "Dr Death", vars andra säsong handlar om skandalen kring läkaren Paolo Macchiarini. Den får han just nu inte ge några intervjuer kring.