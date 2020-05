Iron Maiden skjuter på Ullevispelning

Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Heavy metal-giganterna Iron Maiden var inbokade för en spelning på Ullevi i Göteborg den 27 juni under sin "Legacy of the beast"-turné. Konserten skjuts upp till den 3 juli nästa år, skriver Göteborgs-Posten.

Bokningsbolaget Live Nation skriver på Facebook att beslutet är en direkt följd av regeringens beslut om att folksamlingar inte får uppgå till mer än 50 personer. Förra veckan kom beskedet att Håkan Hellströms fyra konserter på Ullevi flyttas till 2021.

Den enda spelning på Ullevi som inte har skjutits upp är Rammsteins, bandet är fortfarande inbokade att spela den 31 juli och 1 augusti, skriver GP.